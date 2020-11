Primo treno “Pop” in Calabria, Marino: “Un grande risultato che nasce da lontano”

“Il semaforo verde al primo dei quattro treni “Pop” sulla tratta Reggio Calabria-Cosenza, è una notizia che va salutata con enorme soddisfazione perché va nella direzione della tanto auspicata crescita e del potenziamento complessivo del sistema regionale dei trasporti. In un momento così difficile per il territorio calabrese che deve fare i conti con le dure restrizioni imposte dall’emergenza Covid che lo vedono annoverato fra le regioni “rosse”, è molto importante intervenire sui servizi essenziali, specie in materia di mobilità, al fine di scongiurare la paralisi definitiva del tessuto sociale e produttivo”. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Reggio Calabria, Giuseppe Marino che nelle vesti di assessore ai Trasporti della prima giunta Falcomatà, si è speso in prima persona per il raggiungimento di questo risultato.

Oggi è giusto sottolineare positivamente l’avvio di questo nuovo e fondamentale servizio – evidenzia Marino – ma è anche doveroso ricordare che tale risultato è il frutto di un preciso percorso avviato dall’amministrazione regionale guidata da Mario Oliverio e condotta passo dopo passo con grande competenza e attenzione dagli assessori Francesco Russo e Roberto Musmanno. Un lavoro che ha registrato il felice esito nel dicembre del 2019 con la firma del nuovo contratto di servizio fra Regione Calabria e Trenitalia per il periodo 2018-2032 e che porterà entro il 2026 al rinnovo della flotta regionale, grazie ad un investimento di circa 300 milioni che prevede 27 nuovi treni e la consegna, appunto, dei primi quattro già nel 2020. Ora – continua Marino – è importante proseguire nel solco tracciato in questi anni e che ha visto protagonisti i territori e le aree metropolitane nel quadro di una strategia partecipata di rilancio dei trasporti. Strategia che deve andare avanti e a cui il territorio di Reggio Calabria guarda con grande attenzione, anche in ragione degli importantissimi risultati conseguiti nei mesi scorsi e suggellati dalla firma della convenzione per la realizzazione di tre stazioni ferroviarie (S. Leo, Bocale II e S. Elia) e il completamento dell’upgrade tecnologico della tratta RFI tra Melito e Rosarno grazie ad un finanziamento di 23 milioni di euro (decreto n. 587 del 22.12.2017). Tutti interventi di primaria importanza per la città di Reggio Calabria e l’intero territorio metropolitano e i cui iter stiamo seguendo da vicino anche grazie al prezioso e qualificato contributo del nuovo assessore comunale ai Trasporti, Mariangela Cama, che ha già posto questi progetti al centro della propria agenda. L’auspicio – conclude Marino – è che si possa dare presto nuovo impulso alla sinergia istituzionale e allo slancio progettuale fra i vari enti e livelli di governance, a cominciare da quello regionale, al fine di portare a compimento tutti i passaggi necessari per realizzare il tanto atteso salto di qualità nel sistema della mobilità e dei trasporti calabrese”.