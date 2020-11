“Premio Elmo 2020”. Tra le eccellenze premiate anche Alessandra Giulivo

E’ Alessandra Giulivo l’eccellenza calabrese insignita del Premio Elmo 2020 per la categoria moda. Presidente della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, giornalista, presentatrice, ha ricevuto l’ambito premio insieme ad altre illustri personalità che si sono contraddistinte, ognuno nel proprio settore, per alti meriti, a livello nazionale ed internazionale. Il premio, giunto alla nona edizione, è stato istituito dall’associazione artistico culturale Piazza Dalìdi Rizziconi e dal suo presidente Gianmarco Pulimeni e per quest’anno, in coerenza con le normative anticovid, si trasferisce dal palcoscenico naturale del sagrato della chiesa a quello virtuale e sarà fruibile sulla piattaforma del social network Facebook (https://www.facebook.com/PremioElmo).“E’ un privilegio – afferma Alessandra Giulivo – ricevere questo importantissimo premio per la categoria moda insieme ad altre personalità, singoli artisti, associazioni, operatori culturali, impegnati concretamente a valorizzare il concetto di arte e di cultura in una realtà ricca ma, nello stesso tempo, complessa e difficile come quella del Sud Italia. Sicuramente questo riconoscimento sancisce un valore aggiunto al mio percorso professionale, fatto di tanti sacrifici ma che percorro sempre con grande determinazione ed entusiasmoe, poi, ha un sapore ancora più dolce perché mi è stato conferito nella mia terra. Ringrazio tantissimo l’associazione culturale Piazza Dalì, nella persona del suo presidente Gianmarco Pulimeni, per aver apprezzato il mio operato,e la mia madrina, l’imprenditrice Patrizia Sorrentino. Un premio che ci tengo a condividere in primis con la mia famiglia, che ha sempre creduto in me, con la Camera Nazionale Giovani Fashion Designere la mia amata Calabria”. Alessandra, sin da piccola, respira e vive la moda. L’eleganza la sua cifra stilistica. Un nome altisonante del fashion system, un punto di riferimento, un’interlocutrice privilegiata per iniziative che hanno a che fare con lo stile, il costume, la moda e l’arte. La sua priorità assoluta è valorizzare, promuovere le eccellenze ed i giovani fashion designer, dando vita ad iniziative che tengano conto della nuova generazione, offrendo possibilità di confronto, formazione, crescita professionale e visibilità, dando loro la possibilità di farsi conoscere entrando in contatto con il panorama del design Made in Italy. Vanta, altresì, esperienze magistrali nella comunicazione, pianificazione, organizzazione e gestione di progetti ed eventi, contribuendo a fare di Reggio Calabria e non solo un punto di riferimento internazionale per la moda delle giovani generazioni.