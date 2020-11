Oppido Mamertina (RC) – Perseguitavano una donna per ragioni sentimentali, misura cautelare per madre e figlio

Lo scorso fine settimana,i Carabinieri della Stazione di Oppido Mamertina hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazione emessa dal Tribunale di Palmi nei confronti di M.F. cl ‘71 e del figlio V. A. V cl ’95, responsabili dei reati di atti persecutori e lesioni personali in danno di una donna di Messignadi.

Il provvedimento è scaturito a seguito dell’attività d’indagine condotta dai militari dell’Arma che ha permesso di riscontrare come negli ultimi anni la donna era stata vittimadi varie minacce e violenze da parte dei due cautelati, così da ingenerarle un perdurante e grave stato d’ansia e paura per la propria incolumitàtali dacostringerla a cambiare le proprie abitudini di vita.

La vicenda risale esattamente alla fine dell’anno 2017 etrae origine da dissidi privatilegati a questioni sentimentali fino ad essere diventata una vera e propria persecuzione per la donna,destinataria da allora, di continue ingiurie e intimidazionida parte dei due “stalker”, sia in pubblico che a mezzo telefono,che le avevano “promesso”anche di danneggiarle l’autovettura e addirittura di sfregiarla con l’acido.

Dalle minacce madre e figlio sono realmente passati ai fatti, arrivando ad aggredire fisicamente la donna con spinte, pugni e perfino un bastone, tanto da costringerla a ricorrere alle cure mediche.

La frazione di Messignadi è stata di recente al centro di frequenti episodi di violenza. Solo pochi giorni fa, infatti, i Carabinieri della Stazione di Oppido Mamertina, avevanoarrestato altre 4 persone, che ricordiamo, in regime di temporanea scarcerazione in virtù del provvedimento di prevenzione del contagio da virus Covid-19 nelle carceri, avevano aggredito violentemente sulla pubblica via un altro ragazzo del posto, causandoglilesioni gravi.