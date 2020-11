Negozi aperti in zona rossa: l’elenco delle attività che non chiuderanno in Calabria

Il nuovo Dpcm sarà in vigore a partire dal prossimo 6 novembre. Lo ha annunciato Giuseppe Conte nella conferenza stampa di mercoledì sera.

Molte attività saranno perciò costrette a chiudere fino al prossimo 4 dicembre. Tuttavia, un eventuale abbassamento della curva potrebbe generare nuove aperture dopo quattrordici giorni.

Le attività di ristorazione (bar, pasticcerie, ristoranti, gelaterie, pizzerie) potranno operare con l’asporto (fino alle 22) o la consegna a domicilio (senza limiti).

Ecco le altre attività che resteranno aperte:

– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

– Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazion