MasterClass, al via le audizioni on line

Anche se le restrizioni anti Covid-19 dettate dall’ultimo Dpcmnon permettono le attività in presenza, la Scuola di Recitazione della Calabria, ideata e diretta da Walter Cordopatri, continua a volare alto e non si ferma alle prime difficoltà. Per evitare di interrompere le audizioni necessarie per provare a far parte dell’ambita MasterClass, ossia il percorso accademico pensato per coloro i quali hanno già conseguito il diploma di maturità ed intendono intraprendere la carriera attoriale, la SRC ha deciso così di sfruttare la tecnologia e ricorrere, anche in questo caso, all’on line. Pertanto, chiunque volesse provare a far parte del triennio accademico 2021-2023, dovrà semplicemente inviare via WhatsApp al 3711205781 o via mail a src.audizioni@gmail.com, due video nel formato HD (non 4K). Il primo con una breve presentazione e l’interpretazione di un monologo a piacere; il secondo invece, con l’interpretazione, a memoria, di una poesia a piacere. Dopo aver visionato il materiale ricevuto, la SRC contatterà i candidati per commentare e valutare insieme la performance. La Scuola di Recitazione della Calabria, che vanta la coordinazione didattica dell’attore Giorgio Colangeli e il patrocinio del Comune di Cittanova, da sempre attenta ai giovani, sceglie quindi la prudenza e la responsabilità ma non li priva dell’opportunità di partecipare alle audizioni giocandosi la chance di vivere un’esperienza formativa unica anche in questo periodo di pandemia, perché l’arte, la creatività e la formazione devono resistere.