Manifestazione dei sindaci dell’area metropolitana di Reggio Calabria

I 97 sindaci dell’area metropolitana di Reggio Calabria si sono ritrovati davanti la Prefettura per manifestare il loro dissenso verso le politiche sanitarie imposte dal Governo e contro il commissariamento.

“97 sindaci

Un’unica voce

Tre richieste:

– che la scelta del nuovo commissario sia condivisa con le istituzioni locali;

– che il commissariamento si chiuda al termine dell’emergenza Covid;

– che il Governo metta in campo immediatamente tutte le iniziative per fare uscire la Calabria dalla zona rossa (aumento posti terapia intensiva, assunzione personale e individuazione di un centro COVID regionale).

Soprattutto chiediamo che il presidente Conte venga a Reggio Calabria a prendere questi impegni perché è qui che fu decisa, nel 2018 durante il consiglio dei ministri svoltosi in città, la nomina dei commissari.

La nostra protesta non si fermerà.

Sulla salute non si scherza, non possono essere i cittadini a continuare a pagare scelte scellerate e che continuano a fare del male alla nostra terra!”