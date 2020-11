Femminicidio a Montebello Jonico (RC), Morosini: “Combattere maschilismo radicato”

“La fede, invece, è lo sforzo di mettere in pratica i comandamenti di Dio e incarnare nella vita i valori del Vangelo. Dinanzi a questi delitti, ma in genere dinanzi a tutti i mali morali della nostra società (droga, usura, delinquenza organizzata, sfruttamento della prostituzione, immoralità dilagante ecc.), noi non possiamo non ricordare che dove non c’è comportamento morale conforme alle norme di vita dettate dal Vangelo, lì non può esserci fede, nonostante tutte gli atti rituali che possiamo ostentare – aggiunge l’arcivescovo metropolita – raccomando alla misericordia di Dio la vittima, implorando per essa il riposo eterno e la pace nel Signore: ieri l’ho ricordata durante la Celebrazione eucaristica”.