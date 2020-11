Covid, Siclari (Fi): “Rafforzare assistenza domiciliare e distribuire eparina a casa”

Serve rafforzare le USCA, la medicina di base e distribuire l’eparina a domicilio. Elimineremo la principale causa di mortalità del Covid che è l’embolia polmonare periferica. È oramai risaputo che i pazienti COVID hanno problemi di coagulazione e, secondo la maggioranza degli studi epidemiologici, si è rilevata, con l’uso dell’eparina, una consistente riduzione di mortalità a 28 giorni nei soggetti con elevazione del D-dimero e un elevato punteggio SIC, trattati con eparina a basso peso molecolare. Le autopsie confermano che nei pazienti deceduti per COVID-19 si trovano trombi non sono a livello polmonare, ma anche nel fegato, nei reni e nel cuore. Invito quindi, il Governo, chiesto il parere al comitato scientifico, che ne coadiuva l’azione nella gestione sanitaria dell’emergenza, a predisporre misure che consentano, per il tramite della rete capillare delle USCA (assistenza sanitaria a domicilio) e dei sanitari di medicina generale, la somministrazione dell’eparina a domicilio per pazienti COVID, sin dai primi giorni in cui si manifestano i sintomi specifici. Spero che, anche per questa proposta, il Governo non dimostri il colpevole ritardo troppe volte palesato in passato. Ha così concluso il senatore azzurro.