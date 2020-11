Coronavirus Reggio Calabria – Positivo un bimbo della scuola dell’infanzia

Un alunno frequentante la sezione I A della Scuola dell’Infanzia di Catona Centro è risultato positivo al coronavirus ed è stato avviato il protocollo anti Covid.

La Dirigente Scolastica ha disposto quindi la chiusura per le giornate del 03/11/ e del 04/11/2020 del plesso, l’attivazione della didattica digitale a distanza per il periodo dal 03/11/2020 al 04/11/2020 mediante l’uso della piattaforma Google Suite for Education; le operazioni di sanificazione di tutti i locali scolasticidella Scuola dell’Infanzia di Catona Centro.

