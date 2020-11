Coronavirus – Chiusi tutti i plessi scolastici comunali. I casi positivi in città salgono a 41

In seguito al riscontro di casi di positività registrati nell’ambiente scolastico, si legge sul profilo facebook del Comune di Villa San Giovanni, per maggiore precauzione e a tutela della salute pubblica si è resa necessaria la chiusura di tutti i plessi scolastici comunali a partire da oggi fino a lunedì 9 novembre compreso, al fine di eseguire un’accurata igienizzazione sanitaria di tutti i locali scolastici. Le attività didattiche riprenderanno martedì 10 novembre. Il totale complessivo riscontrati in città è 41 casi positivi.