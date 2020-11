Castorina: “Città Metropolitana a lavoro sulla Sp15 Scilla/Melia”

Nonostante le minori risorse rispetto al passato che ha gestito la città Metropolitana di Reggio Calabria sotto la guida del Dirigente Lorenzo Benestare il settore Viabilità su impulso del Sindaco Giuseppe Falcomatà ha avviato una serie di interventi in gran parte delle arterie di collegamento delle ex strade provinciali a dichiararlo è Antonino Castorina Consigliere Metropolitano delegato al Bilancio ed al Rapporto con gli Enti Locali.

La SP15 Scilla/Melia dichiara Castorina da tempo era in attesa di un intervento strutturale ed organico per la messa in sicurezza e la relativa segnaletica che finalmente con la programmazione degli interventi voluta dal settore ha pieno e totale compimento.

L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Ciccone dichiara Castorina con l’assessore alla viabilità Domenico Scarano e tutta la giunta comunale ha da tempo sollecitato un intervento organico anche rispetto alle ulteriori criticità presenti all’interno dell’area dello stretto che ci vedranno comunque in prima linea e sempre attenti.

Scilla conclude Castorina è tra le realtà con maggiore attrattività turistica di tutta l’area Metropolitana e massimo sarà l’impegno dell’amministrazione Falcomatà per valorizzarla al massimo come già fatto ad esempio con l’assegnazione di 100 mila euro per la riqualificazione dell’arenile di Favazzina, piccolo borgo del Comune di Scilla fortemente compromesso dalle mareggiate dei mesi scorsi e su cui la Città Metropolitana è intervenuta con risorse concrete.