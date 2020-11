Camera di commercio di Reggio Calabria: nuova edizione del progetto “Eccellenze in digitale”

La Camera di commercio di Reggio Calabriapartecipa per il quinto anno consecutivo al progetto nazionale “Eccellenze in digitale”, promosso da Unioncamere e Google perdiffondere la cultura digitale attraverso il web e che, per il secondo anno, è parte integrante delle attività del PID – Punto Impresa Digitale.

L’obiettivo dell’edizione 2020-2021 del progetto nazionale è di formare gratuitamente almeno 30mila persone,tra imprenditori, dipendenti, collaboratori e tirocinanti,sulle competenze digitali di base e sull’uso di strumenti sempre più essenziali per superare la seconda ondata di una pandemia che ha colpito con forza le aziende italiane e che ha evidenziato l’importanza delle competenze digitali come una risorsa indispensabile per restare in contatto con i propri utenti e colleghi e per portare avanti la propria attività e il proprio lavoro.

Da anniUnioncamere e le Camere di commercio investono nello sviluppo di competenze che consentano alle micro, piccole e medie imprese di rimanere aggiornate e per questo già dal 2013 hanno avviato la partnership con Google per la sensibilizzazione, l’istruzione e il potenziamento della presenza online delle imprese.

È proprio partendo dal successo di queste esperienze che Google, come parte del suo nuovo programma di investimento Italia in Digitale, ha deciso di rinnovare lo storico programma portando l’attenzione sulla formazione dei lavoratori, sulle aree e sui settori più colpiti dalla crisi.

Eccellenze in digitale 2020-21 servirà,infatti, a raggiungere in particolare le aziende legate al turismo, alla ristorazione e alle filiere del made in Italy.

Grazie al finanziamento di 1 milione di euro da parte di Google.org, la nuova edizione del progetto ha preso il via ieri con oltre 30 webinargratuitiorganizzati dai Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio italiane.

Per le imprese della Città Metropolitana di Reggio Calabria il primo webinar in programma dal titolo “Un DNA digitale per fronteggiare le emergenze” si terrà il 25 novembre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e sarà dedicato alle principali strategie da attuare per fronteggiare l’attuale emergenza da Covid-19.

Per partecipare al webinar è richiesta l’iscrizione individuale tramite form disponibile al link:https://forms.gle/zk9uZ7vZfe636rC57.

Come dichiarato dal Presidente Antonino Tramontana “la Camera di commercio di Reggio Calabria rinnova anche quest’anno il proprio impegno per la crescita e la creazione di occupazione a favore dei giovani e per la competitività delle micro, piccole e medie imprese”.

Gli incontri formativi, che si succederanno per tutto il 2021, mirano infatti non solo a potenziare dall’interno le competenze digitali delle imprese, ma soprattutto a fornire ai lavoratori strumenti in grado di accrescere o trasformare le proprie abilità mantenendo o migliorando la propria situazione occupazionale.

Tutte le informazioni sul progetto sono disponibili sul sito www.rc.camcom.gov.it nella sezione “PuntoImpresaDigitale/Eccellenzeindigitale 2020-2021”.