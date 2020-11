Auddino: ‘Primi test rapidi a Locri, poi toccherà a Polistena’

“Continuo a far parlare i fatti. Come anticipato giorni fa in un precedente comunicato, domani primo novembre, si comincerà a processare i test rapidi antigenici all’ospedale di Locri. La data è stata rispettata grazie ad un grande lavoro di squadra, in sinergia con l’ASP di Reggio Calabria. Dalla prossima settimana, entro il 10 novembre al massimo, potremo processare i test rapidi per la diagnostica anche a Polistena, come promesso” afferma il Senatore reggino del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Auddino.

“Questi test rapidi – continua il senatore pentastellato – sono quelli a FLUORESCENZA e chemiluminescenza, con un elevato livello di AFFIDABILITÀ; pur avendo un’elevata attendibilità, di poco inferiore a quella del tampone molecolare, danno il responso in appena 20 minuti. Era fondamentale attivare i due laboratori di Polistena e Locri anche per questo tipo di analisi: avremo velocità di esecuzione ed elevata attendibilità nel responso del test antigenico, senza dover ricorrere ai due laboratori di Reggio Calabria già oberati di lavoro.

“Come al solito, vigilerò anche sul rispetto della data del 10 novembre per l’ospedale di Polistena.

Poi toccherà anche ai tamponi molecolari, a tutt’oggi gold standard per la diagnosi. Purtroppo, i contagi nella nostra Regione sono in continuo aumento, pertanto si rende necessario processare nei laboratori degli ospedali di Polistena e Locri anche i tamponi molecolari. Bisogna agire ed in fretta. Rinnovo il mio impegno costante volto a risolvere le carenze del sistema sanitario della nostra Regione, soprattutto in questo momento difficile, in cui incombe su tutto il Paese un’emergenza sanitaria senza precedenti” conclude Auddino..