A Reggio Calabria le riprese del film “Umami – Il quinto sapore”

E mentre le sale cinematografiche sono chiuse e la pandemia sta caratterizzando negativamente la nostra vita riducendo parecchio vari settori produttivi. Le produzioni cinematografiche si organizzano e sembrano più vivaci che mai all’insegna di protocolli e tamponi ein tal senso la Società G.&E. Film Production di Giovanna Emidi viene a girare in Calabria, grazie allaRegione Calabria, la Calabria Film Commission ed al Comune di Reggio Calabria,le riprese del Film “Umami – Il quinto sapore” per la regia di Angelo Frezza nel territorio della nostra fantastica regione e della nostra città che offre suggestivi scenari che ben si adattano a qualsiasi tipo di progetto cinematografico.

Per l’occasione si sono scelte varie location della città di Reggio Calabria per le riprese in esterno tra cui l’Arena dello Stretto C. Franco, la via del Corso Garibaldi con il suo Teatro Cilea e alcuni suggestivi portoni dei vari Palazzi Liberty, l’elegante e storico Palazzo Spinelli. Sul Lungomare si girerà presso la Rotonda 8 marzodove è stata installata l‘Opera monumentale dell’artista Tresoldi e la mearvigliosa fontana Monumentale.

Nel cast con i protagonisti Angelo Orlando, Karin Proia, Daphne Scoccia, Antonella Ponziani,Enrico Oteiker e Marta Zoffolifaranno parte anche gli attori calabresi Costantino Comito, Peppe Piromalli, Giulia Malaspina eRino Rodio.