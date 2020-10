Villa San Giovanni – Ottimo risultato per i tirocini di inclusione sociale avviati con il Programma Pon Inclusione

Il Programma operativo nazionale (PON) Inclusione 2014-2020,

cofinanziato dal Fondo sociale europeo, è intervenuto per la prima

volta con fondi strutturali con l’obiettivo di creare un modello di

welfare basato sull’inclusione attiva, rafforzando i servizi

territoriali e il loro ruolo nei confronti dei cittadini beneficiari

delle misure di sostegno al reddito.

L’Ambito Territoriale 14 di cui il Comune di Villa San Giovanni è

capofila ha colto al volo l’occasione presentando ed ottenendo un

finanziamento per un importo di € 1.248.641,00 da poter utilizzare

per due azioni: il rafforzamento dei servizi sociali e l’avvio di

interventi socio educativi e di attivazione lavorativa.

Nell’ambito della prima azione sono state, a seguito di Avviso

Pubblico, selezionate ed assunte 15 professionalità a tempo

determinato di cui n. 6 assistenti sociali, n. 2 educatori, n. 4

istruttori direttivi amm.vi, n. 2 istruttori amministrativi e n. 1

psicologa che in quasi 18 mesi di attività hanno realizzato un sistema

integrato di servizi alla persona di eccellenza per l’intero ambito

territoriale 14.

La seconda azione di avvio di interventi socio educativi e di

attivazione lavorativa si è concretizzava attraverso i TIROCINI

EXTRACURRICULARI di inclusione sociale per cui è stato predisposto un

Avviso Pubblico rivolto ad individuare i soggetti ospitanti a cui

moltissime aziende private e alcuni Comuni ricadenti nell’ambito

Territoriali hanno partecipato candidandosi quali Enti ospitanti e

consentendo di coprire quasi l’intera quota di finanziamento ad uopo

dedicata.

L’eccellente lavoro di promozione territoriale e di informazione

continua con tavoli tematici e convegni dedicati e le successive

attività di profilazione e matching tra aziende e potenziale utenza ha

consentito di poter arrivare al risultato di dare la possibilità a

più di 50 famiglie residenti nell’ambito territoriale di beneficiare

di una misura di inclusione sociale che oltre ad essere un sussidio di

tipo economico consente di avere un’opportunità formativa concreta

in campo lavorativo.

I beneficiari dei tirocini di inclusione sociale sono stati

individuati, come previsto dalla normativa in materia, tra i

beneficiari della ex misura SIA-REI (ancora attiva al momento della

selezione), residenti nei Comuni dell’Ambito 14 che sottoposti a

colloquio con un’equipe multidisciplinare sono stati avviati alle

attività di tirocinio nelle aziende che avevano fatto richiesta di

ospitarli.

Nonostante le difficolta che si sono dovute fronteggiare per

l’emergenza nazionale dovuta al Covid l’avvio dei tirocini di

inclusione quale occasione per affacciarsi al mondo del lavoro, per

quei soggetti che si trovano in situazione di vulnerabilità economica

sono un punto di orgoglio e soddisfazione per i Comuni dell’Ambito

Territoriale, per il Comune di Villa San Giovanni e per il Sindaco ff e

Assessore alle Politiche Sociali Dott.ssa Maria Grazia Richichi che ha

fortemente voluto e sostenuto il progetto Pon Inclusione.

L’opportunità di formazione lavorativa fornita ai tirocinanti per

sei mesi eventualmente prorogabili ha fatto sì che le attività

economiche e gli Enti ospitanti pubblici quali Comuni e Scuole abbiamo

potuto avere l’opportunità di formare ed avere a disposizione

persone fortemente motivate ad apprendere e a svolgere al meglio i

compiti affidati in un’ottica di supporto e crescita reciproca.

Per i tirocinanti di inclusione Sociale è previsto un continuo

supporto ed accompagnamento dal momento del primo colloquio fino allo

svolgimento di tutto il tirocinio svolto dai professionisti altamente

qualificati del personale Pon Inclusione.

Si esprime quindi soddisfazione e plauso per l’andamento delle

attività connesse al Pon Inclusione che, oltre ad una serie di

attività giornaliere e innovative per l’Ambito Territoriale 14,

nell’attivazione dei tirocini di inclusione hanno realizzato

fattivamente una straordinaria opportunità per quasi 50 famiglie in

condizioni di disagio economico e che nel tirocinio di inclusione

vedranno un’opportunità di riscatto morale e lavorativo non basato

solo su un sussidio di tipo economico ma che possa consentire di

inserirsi nel mondo del lavoro anche per la prima volta, era il 31

ottobre 2019 quando nella sala del Consiglio Comunale di Palazzo San

Giovanni veniva presentato il progetto e la mission indirizzata

all’inclusione sociale e ad opportunità di crescita e ad un anno

esatto la Mission è stata raggiunta..