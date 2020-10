Uffici del Commissariato di P.S. di Bovalino sono chiusi al pubblico per 10 giorni

Si informa l’utenza che gli uffici del Commissariato di P.S. di Bovalino sono chiusi al pubblico per 10 giorni ma saranno garantite le ordinarie attività d’istituto compresi i servizi di controllo del territorio.

Quanto sopra per garantire la massima sicurezza all’utenza in relazione al collocamento in isolamento fiduciario di alcuni dipendenti del citato ufficio di polizia relativamente alla prevenzione della diffusione del virus Covid-19.

Ogni altra notizia utile verrà comunicata tempestivamente.