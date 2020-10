Sinopoli zona rossa, una cittadina indignata: ‘Voglio far sapere a tutti il modo in cui le Istituzioni stanno gestendo’

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile Redazione,

sono una cittadina indignata del piccolo paesino del reggino Sinopoli, ove lunedì è stata

istituita la zona rossa. Il mio senso del dover essere una buona cittadina mi ha portato fin

qui, a prendere carta e penna per difendere me, i miei familiari, i miei amici e i miei

concittadini dall’indifferenza delle Istituzioni.

Voglio far sapere a tutti il modo in cui le Istituzioni stanno gestendo o per meglio dire non

stanno gestendo la situazione.

Ognuno di noi è abbandonato a se stesso, senza avere alcuna assistenza ne medica ne da

parte delle istituzioni. Basti pensare coloro che sono risultati positivi che non hanno avuto

alcuna comunicazione ufficiale. Nessuno che gli faccia avere la terapia farmacologica o si

preoccupi se hanno dentro casa del cibo se non un parente o un amico che per assicurargli

ciò è costretto a rischiare il contagio, non si può lasciarli morire di fame o con la febbre a

40 perchè i signori Commissari del Comune non hanno attivato il servizio della

Protezione Civile e non hanno preso dei provvedimenti.

Non basta non farci uscire dal Paese per tenerci al sicuro, noi vogliamo che qualcuno di

competenza assicuri ai nostri ammalati tutto ciò di cui abbiano bisogno, vogliamo le

strade disinfettate, vogliamo che sia fatto il possibile per garantirci protezione.

Tutto sembra procedere normalmente all’interno del paese perchè la verità è che

NESSUNO CI TUTELA E LE ISTITUZIONI CI HANNO LASCIATI SOLI.

M.