Siclari: “No alle vaccinazioni in farmacia senza medico”

“Ha ragione la Federazione degli Ordini dei Medici che per bocca del suo Presidente Anelli ha contestato l’ordinanza della Regione Lazio che consente che le vaccinazioni possano essere eseguite direttamente in farmacia. L’ordinanza è palesemennte nella misura in cui consente che la somministrazione e inoculazione dei vaccini antinfluenzali avvenga nelle farmacie senza che ci sia l’obbligatoria presenza di un medico. Da medico, prima ancora che da Senatore, non posso che sposare appieno il punto di vista dei medici che non possono consentire che passi un pericolossimo precedente, di modo che la salute dei cittadini sia e possa essere rimessa nella mani di personale non abilitato e quindi medico. Bisogna trovare altre soluzioni che comunque non prescindano mai dalla presenza di personale sanitario medico che garantisca la sicurezza e la salute dei pazienti”. Lo ha dichiarato il senatore forzista Marco Siclari.