S.Stefano in Aspromonte: il Sindaco assegna le deleghe

Il Sindaco di S.Stefano in Aspromonte, Francesco Malara, appena rieletto, ha distribuito le deleghe. Questo il dettaglio

COPPOLA

Vicesindaco con delega

Decoro urbano, Politiche Sociali e Tributi con gli ulteriori specifici obiettivi di costituire un Oasi Canina e di individuare delle metodologie innovative per la maggiore tutela sanitaria della cittadinanza

BELMONTE

Assessore con delega

Turismo, Commercio con gli ulteriori specifici obiettivi di istituire una o pu aree mercatale per generi vari e per prodotti a km zero e di creare dei pacchetti turistici completi di servizi e soggiorno per la promozione del territorio ed il controllo del rispetto degli orari di chiusura degli esercizi commerciali nei periodi di maggiore affluenza turistica

PENNA

ad indirizzare e controllare il miglioramento ambientale dell intero territorio comunale con particolare riguardo alle aree pubbliche ed alla piantumazione di fiori ed alberi ed all ottenimento del riconoscimento di una Denominazione di Origine Protetta Comunale per un prodotto agricolo caratterizzante il territorio comunale

MUSOLINO

ad indirizzare e controllare quanto necessario all’ ulteriore sviluppo culturale dell intero territorio comunale ed alla realizzazione di uno o più Musei rappresentantivi dell epopea Risorgimentale e della storia etnografica locale ed alla revisione della Toponomastica Comunale ed anche all’ ottenimento del riconoscimento della Bandiera Arancione quale ulteriore elemento valorizzante la politica turistica comunale

TRAPANI

ad indirizzare e controllare la la realizzazione di un punto di scarico di materiale non inquinante, alla creazione di una rete di bed e breakfast e di affittacamere ed anche all’ottenimento della certificazione universitaria dei benefici salutari derivanti dalle qualita’ ambientali del nostro comprensorio comunale

MORABITO

ad indirizzare e controllare quanto necessario all ottenimento ed alla gestione dei beni confiscati ed alle creazione delle

Aspromontiadi quali gare sportive per le Associazioni Sportive e gli alunni delle Scuole Medie Superiori utili all’allargamento dell offerta turistica locale

MEGALE

Ad indirizzare e controllare quanto necessario alla Formazione del Comitato di Quartiere di Mannoli ed alla creazione di una nuova Area Cimiteriale

DE FELICE

Ad indirizzare e controllare quanto necessario alla costituzione di Associazioni Sportive ed alla realizzazione di Tornei , alla gestione degli impianti sportivi insistenti a Santo Stefano ed a Cucullaro, alla realizzazione di una Pro Loco Comunale ed alle politiche del lavoro necessarie allo stimolo per la creazione di nuove imprese locali

VITALE

Ad indirizzare e controllare quanto necessario alla realizzazione degli Eventi e delle Manifestazioni Pubbliche a Santo Stefano quali sagre , feste, ricorrenze, cerimonie ed altresi stimolando la creazione di nuovi ulteriori elementi caratterizzanti la Comunità e rappresentativi della nostra storia, avendo cura di controllare le attivita’ mediatiche tra cui la costituita RadioGambarie

LUCISANO

ad indirizzare e controllare quanto opportuno per il sostegno dei cittadini della terza età, dei bambini e dei bisognosi in generale, stimolando occasioni di animazioni del territorio , di aggregazione della comunità e di creazione di nuove attività sociali quali ad esempio la costituzione di un gruppo teatrale