1 Kg di eroina è stata sequestrata dalla Polizia Ferroviaria nelle immediate vicinanze della stazione di Rosarno (RC), durante un’attività di controllo nello scalo ferroviario.

La sostanza stupefacente, che era contenuta in un involucropronta per essere venduta, è stata rinvenuta durante un servizio di pattugliamento lungo la linea ferrata, attività questa che viene svolta dalla Polfer periodicamente per garantire la sicurezza dei viaggiatori.