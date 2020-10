Rifiuti pericolosi in discarica abusiva a Villa San Giovanni: 4 denunce

Nella giornata di ieri, nell’ambito di numerosi servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati in danno dell’ambiente, con particolare attenzione alla vigilanza dellearee dell’agro e della periferia – predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Villa San Giovanni e della locale Stazione, hanno denunciato 4 persone per gestione illecita e abbandono di rifiuti in concorso.

In particolare, i militari dell’Arma in collaborazione con i carabinieri della Stazione Forestale di San Roberto, hanno sorpresoi responsabiliall’interno di un’area privataadibita a cava,mentre erano intenti a sversare rifiuti speciali pericolosi (batterie, rottami di autoveicoli, barattoli di vernice, grondaie, materiali ferrosi, bitume, materiali edili da risulta, materiale platico e calcinacci) precedentemente riposti e trasportati con un autocarro di loro proprietà.

A seguito di ulteriori e più approfonditi accertamenti di Polizia Giudiziaria l’areainteressata per circa 200 mqe l’autocarro sono stati sequestrati in attesa delle successive determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini ancora in corso, continuerannoal fine di verificare la provenienza dei rifiuti e l’eventuale complicità di altre persone.