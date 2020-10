Reggio, installazione in mare di Silvio Mavilla

Più che una mostra o un’installazione è uno stress test per vedere come le fotopitture – 8 opere del prof. Silvio Mavilla – si “comportano” nell’ambiente marino. Quindi per testare la resistenza, la permeabilità e il relativo sistema di ancoraggio. I soggetti raffigurati sono angoli della città di Venezia, non a caso scelta in quanto città sull’acqua. Le opere rimarranno in visione per una settimana a partire da oggi, sabato 17 ottobre