Reggio Calabria – Tornano le barricate di spazzatura e non solo (FOTO)

La situazione rifiuti, al momento, non accenna ad avere una risoluzione definitiva. La popolazione è estenuata e talvolta si lascia andare a manifestazioni di protesta più appariscenti di altre.

Una di queste è riversare sulla carreggiata stradale cumuli di immondizia in maniera tale da evitare che ci sia spazio per il passaggio delle auto, reclamando così l’attenzione di chi sarà costretto ad intervenire necessariamente per ripristinare la circolazione.

Stavolta, però, in via Esperia è andata diversamente. Prima della parte di strada in cui si trovano le barricate di spazzatura, fanno capolino delle transenne che indicano il cambio di direzione.

Qualunque sia stato lo sviluppo della situazione, lo scenario resta poco edificante. Anche perché riguarda Via Esperia, la primissima immagine di ciò che si vede entrando in città dall’uscita autostradale di Reggio Calabria Nord.