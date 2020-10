Reggio Calabria, riunione in Prefettura dopo l’aumento di casi di Coronavirus: nuova stretta di controlli

Si è svolta ieri in Prefettura, presieduta dal Prefetto Massimo Mariani, una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, per un esame congiunto delle problematiche concernenti l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. Coronavirus), alla luce dell’incremento dei contagi registratonegli ultimi giorni a livello nazionale.

Nel corso dell’incontro sono state concordate le iniziative volte ad assicurare il rigoroso rispetto delle misure di contenimento previste dalla normativa vigente, tra le quali riveste particolare rilievo l’uso di protezioni delle vie respiratorie, recentemente esteso anche ai luoghi aperti laddove vi siano più persone e non sia possibile mantenere le distanze di sicurezza.

È stato pertantodisposto il rafforzamento dei servizi di controllo già in atto, che saranno mirati, in particolare, a prevenire gli assembramenti in zone specifiche.

Sono staticonfermati, inoltre, i controlli presso attività di ristorazione ed esercizi commerciali.

Si intende far appello, nell’occasione, al senso civico della popolazione, richiamando l’attenzione di tutti i cittadini perché, nell’interesse della collettività, siano mantenuti comportamenti responsabili ed osservate le disposizioni anti-Covid.