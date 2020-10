Reggio Calabria, Raffa: “Jole Santelli donna tenace, coraggiosa e leale”

La Nota di Giuseppe Raffa per scomparsa Presidente Jole Santelli

E’ una notizia che mi addolora, che addolora l’intera comunità Calabrese. La scomparsa della Presidente Jole Santelli. Ma ancor di più la scomparsa di un’amica.

Donna tenace, coraggiosa e leale. Nonostante la malattia aveva trovato il coraggio di mettersi ancora una volta in gioco, per il bene comune della sua terra: la Calabria. In questi mesi di amministrazione, ha fatto scelte coraggiose nel rispetto del bene comune di tutti.

Non sempre siamo stati in sintonia su determinate scelte politiche. Ma siamo riusciti, grazie anche alle sue straordinarie capacità umane, ancorché politiche, a fare sintesi sempre a vantaggio della comunità e ad affrontare l’ultima campagna elettorale insieme, con determinazione e passione.

Alla sua famiglia va il mio cordoglio e la mia vicinanza.

Ciao Jole, ci mancherai!