Reggio Calabria – Partita l’edizione online del corso per organizzatore di eventi 2020

In un periodo di così grande incertezza per il settore culturale e artistico a causa della pandemia, l’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” ha attivato per il terzo anno, il corso per “Organizzatore di eventi” nella nuova versione online, che consente a tutti di poter fruire delle lezioni interattive del corso direttamente da casa.

L’obiettivo è quello di garantire continuità al percorso culturale attivato negli ultimi anni dall’associazione nell’ambito del progetto “New Theatre Training” sostenuto da Funder35, affrontando con coraggio le prospettive attuali nell’ottica di un possibile rilancio del comparto culturale italiano con nuove opportunità per i giovani e strategie di crescita del mercato. Il corso rappresenta, perciò, un importante strumento di formazione e preparazione di questa importante professionalità che si inserisce a pieno titolo come figura strategica all’interno degli organigrammi di enti pubblici e privati, come aziende, associazioni, teatri e fondazioni.

La prima lezione del corso, svoltasi venerdì in modalità meeting online, ha coinvolto otto partecipanti (professionisti e non) provenienti da diverse aree della Calabria. L’incontro ha previsto la presentazione del corso a cura del professore Giuseppe Mazzacuva (direttore artistico e organizzatore di eventi) che ha introdotto le tematiche fondamentali analizzando le prospettive e le opportunità della figura professionale all’interno del territorio calabrese. La seconda parte è stata curata invece da Ilenia Borgia (esperta di cinema e cultura) che ha affrontato il tema dell’audience development, inquadrando le strategie necessarie a riconoscere e coinvolgere i vari target di pubblico in occasione di un evento anche grazie all’ausilio di un efficace piano di comunicazione. Il corso proseguirà con le altre lezioni nelle prossime settimane fino al 13 dicembre, in modalità online. Le 40 ore di lezioni teoriche, saranno tenute anche dai docenti Ruggero Pegna – manager della Show Net s.r.l., Carlo Fanelli – docente dell’Università della Calabria, Fulvio D’ascola – docente e sociologo della comunicazione, Francesca Ruggeri – Europrogettista e Caterina Sapone – social media manager. Il percorso formativo si concluderà con 20 ore di tirocinio presso enti pubblici e privati nell’ambito di progetti culturali e prevedendo il rilascio di un attestato di frequenza per chi avrà frequentato il 75% delle lezioni e sostenuto un test finale.

Per chi volesse iscriversi al corso in modalità online, può consultare la pagina facebook “associazione calabria dietro le quinte”, il sito www.festivalfaccedabronzi.it o inviare una e-mail a calabriadietrolequinte@gmail.com

entro e non oltre il 28 ottobre 2020.