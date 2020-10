Reggio Calabria, Lucia Anita Nucera:”I nonni sono il pilastro delle nostre famiglie”

“Oggi si celebra la Festa dei Nonni ed è un’occasione importante per ricordare il ruolo importante che rivestono nella nostra società”. Lo dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Lucia Anita Nucera che aggiunge:” Ovviamente, è una festa particolare rispetto agli altri anni perché il pensiero non può che andare ai tanti nonni che ci hanno lasciato in questi terribili mesi di pandemia. Per questo, il messaggio da lanciare nel ricordare i nonni, colonna portante delle nostre famiglie, è che si può stare vicini mantenendo comportamenti responsabili e proteggendo la salute nostra e degli altri”. Affettuosi e disponibili, i nonni rappresentano spesso accompagnano i nipoti nella loro crescita. “La festa in Italia è stata istituita per legge dal 2005-prosegue Lucia Nucera- come “un momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”. Un ruolo che negli ultimi decenni si è modificato. I nonni non sono più quelli che vediamo nelle vecchie fotografie in bianco e nero, ma sono comunque capaci di tramandare storia e tradizioni con saggezza. Oggi come ieri, i nonni rivestono un ruolo fondamentale nelle famiglie, sia per il valido aiuto che danno accudendo i nipoti, ma anche per l’immenso patrimonio di esperienza che continuano a tramandare alle future generazioni. Perquesto, nel giorno della festa dei nonni, esprimo i miei più sinceri auguri e voglio rimarcare l’importanza dei nonni quali custodi della famiglia e delle tradizioni. Ad essi – conclude Lucia Nucera – deve essere riconosciuto il ruolo fondamentale che hanno nella nostra società quale punto di riferimento per le future generazioni”.