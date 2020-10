Reggio Calabria – Lite tra stranieri alla stazione ferroviaria: denunciati i protagonisti

È accaduto qualche sera fa, quando una lite, iniziata in una piazza della città, si è protratta all’interno della stazione. I 5 protagonisti della rissa, scaturita per futili motivi, sono stati tempestivamente intercettati e fermati dagli operatori della Polizia Ferroviaria,grazie anche all’ausilio delle Volanti e dei Militari dell’Arma dei Carabinieri.

I soggetti, tutti di nazionalità rumena, sono stati identificati e deferiti all’Autorità Giudiziaria: quattro di loro sono stati denunciati per rissa, di cuiuno è statoanche indagato per tentate lesioni aggravate dall’uso di un bastone; il quinto uomo è stato denunciato per possesso ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere, perché trovato in possesso di un tubo d’acciaio lungo 45 centimetri e di un coltello con lama lunga 7 centimetri, entrambi occultati all’interno di uno zaino.