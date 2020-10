Reggio Calabria – Incontro ad Ecolandia “Coronavirus: Calendario di una crisi”

Il Parco Ecolandia, nell’ambito delle molteplicità di eventi che settimanalmente propone, sabato 17 ottobre alle 16.30 ospiterà un interessante parterre per discutere di differenti aspetti della grave crisi che le vicende del 2020 hanno determinato. Offrire il punto di vista di settori diversi della scienza e della cultura rappresenta una modalità quanto più possibile analitica per definire i contorni e gli impatti di una questione forse troppo spesso lasciata alla libera interpretazione. Cercheranno di tracciare un percorso di analisi che guarda a differenti ambiti del sapere alcuni stimati professionisti, esperti di diversi settori, in un dialogo sugli impatti della pandemia sulla complessa organizzazione della struttura sanitaria, sui risvolti che tutto questo ha determinato sulle economie locali e globali e le profonde ripercussioni sulla vita quotidiana. Interverranno: l’infettivologo Rubens Curia, il dottore Lino Caserta, responsabile del Centro di Medicina Solidale, il sociologo Tonino Perna e lo psicologo Pino Zoccali. Modera il giornalista Franco Arcidiaco.