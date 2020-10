Reggio Calabria – Assemblea Inner Wheel Distretto 211

Si è svolta Il 27 Settembre la 1° Assemblea del Distretto 211 per l’anno 2020/2021.

Alla presenza della Governatrice Luisa Gangeri Nostro, e della segretaria distrettuale Anna Muritano Briante, e della presidente del club reggino, Daniela Labate Suraci, i lavori assembleari hanno registrato, alla presenza di diverse autorità rotariane, la partecipazione di 130 socie in rappresentanza di 39 club.

Con il Comitato Esecutivo del Distretto, è intervenuta la Presidente del Consiglio Nazionale Angela Farina, la Deputy Nazionale Cinzia Tomatis e numerose Past Governatrici di Calabria e Sicilia.

La Presidente Nazionale, dopo aver evidenziatol’importanzadel « Codice etico » dell’Inner Wheel, che esprime i valori guida e lo stile comportamentale dell’ Associazione, ha illustrato il Progetto Nazionale “Protezione dell’ambiente”, confermando il sostegno alla ricerca “AIRC” ed al progetto contro “Bullismo e Cyberbullismo”.

La Governatrice Luisa Gangeri Nostro, dopo aver rimarcato la soddisfazione per il club di Reggio Calabria di avere, dopo 28 anni di attività, una sua rappresentante alla guida del Distretto,ha esposto la sua relazione programmatica, confermando il service a favore della Casa del Sollievo di Catania, una struttura nata per aiutare concretamente donne affette da endometriosi e patologie oncologiche, gestita dall’Associazione « Rinascendo » e presentando l’Associazione “SMAIL”, che a Villa San Giovanni, in un bene confiscato alla ‘ndrangheta, ha da poco avviato un ambulatorio polispecialistico solidale ed alla quale andrà una parte del service distrettuale. In tema di protezione dell’ambiente sarà poi individuato un intervento da effettuarsi nel centro storico di Reggio Calabria.