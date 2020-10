Angela Marcianò è stata sospesa dalla carica di consigliere comunale di Reggio Calabria. Il provvedimento della Prefettura è arrivato a ridosso della seduta di insediamento dell’assise cittadina.

Per l’ex assessore è scattata la legge Severino, a seguito della condanna in primo grado per abuso d’ufficio nella vicenda dell’affidamento dell’ex Grande Albergo Miramare.