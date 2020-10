Reggio Calabria – All’Istituto Fermi – Boccioni i nuovi ottici e odontotecnici abilitati

Presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Boccioni Fermi di Reggio Calabria si è conclusa il 15 ottobre la

sessione unica degli Esami di Abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione di Ottico e

Odontotecnico. La Commissione è stata presieduta dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Maria Cama ed è

stata composta dalla dott.ssa Consolata Stefania Cannizzaro( rappresentante del Ministero della Salute), dal

dott. Roberto De Giovanni (rappresentante Regione Calabria, Dipartimento Tutela della salute e Servizi

Sociali e Servizi Socio-Sanitari), dal dott. Rocco Latella (Rappresentante Categoria Ottici),dal dott. Giovanni

Fusco (Rappresentante categoria Odontotecnici) e dai docenti interni (Salvatore Favasuli, Delia Giove,

Antonella Suraci, Daniela Barilla, Paola Roschetti, Alessandro Monteleone, Antonella Micalizzi).

Tredici candidati per l’indirizzo Ottico e tredici per l’indirizzo Odontotecnico hanno conseguito con ottimi

risultati l’abilitazione, titolo che consentirà loro di diventare Titolari delle specifiche aziende.

L’Istituto Boccioni Fermi di Reggio Calabria, grazie ai laboratori di ottica e di odontotecnica dotati di

strumentazioni di ultima generazione, nel corso dei cinque anni forma in modo completo gli studenti,

facendo acquisire loro competenze tali da garantire la possibilità di entrare nel mondo del lavoro in modo

immediato.

Nella pratica scolastica di laboratorio sono previste simulazioni di casi clinici che divengono oggetto di

studio sia dal punto di vista teorico, con acquisizione di conoscenze specifiche, sia dal punto di vista pratico

per la risoluzione terapeutica del caso specifico.

Gli studenti, inoltre, seguiti dai docenti delle materie d’indirizzo e grazie alle costanti esperienze di PCTO,

vengono abituati ad interagire con i medici specialisti, per attivare una collaborazione nella scelta dei

materiali e nella progettazione dei dispositivi sanitari.

Il corso di Ottica, in particolare, si confronta a livello nazionale con tutti gli Istituti Statali di indirizzo Ottico,

facendo parte del Coordinamento nazionale delle Scuole di Ottica in rete.

Il percorso di studi si completa con l’Abilitazione all’Esercizio della professione di Ottico e di Odontotecnico, i

cui esami sono ospitati annualmente dall’IIS Boccioni Fermi per la provincia di Reggio Calabria.

In termini di sbocchi occupazionali, entrambi i settori richiedono quotidianamente figure di giovani che

possiedono una valida preparazione di base, oltre il fatto che numerosi studenti, pur entrando nel mondo

del lavoro, frequentano corsi universitari affini al loro settore d’indirizzo della scuola secondaria di secondo

grado.

Malgrado la situazione emergenziale, gli esami si sono svolti nel rispetto della normativa Covid19, essendo

l’Istituto stato adeguatamente preparato ad un’accoglienza in sicurezza di tutta l’utenza e del personale

scolastico realizzando uno specifico Protocollo, reso noto tempestivamente ai diretti interessati e alla

comunità scolastica.