Reggio Calabria – Al Mercante in Fiera un banchetto solidale per aiutare la piccola Sara

Uniti per un sorriso, organizzato dall’Associazione Culturale RhegiumUrbis Antiqua 1908, torna con un nuovo progetto.

Domenica 11 Ottobre 2020, al Mercante in Fiera (Rada Giunchi Reggio Calabria), dalle ore 8:00 alle ore 13:00verra allestito un banchetto solidale con tanti oggettini, ma soprattutto fumetti. Tutto il ricavato verrà devoluto per aiutare Sara, una piccola guerriera del Pausillipon, a realizzare il suo sogno, ossia rimodernare ed allestire la sala giochi del reparto di ematologia pediatrica. Ci auguriamo che venga tantissima gente a dare il proprio contributo per aiutare Sara e regalare tanti “sorrisi” ai bimbi del Pausillipon

Fiduciosi che pubblicherete la nostra nota, cogliamo l’occasione per augurarVi buon lavoro