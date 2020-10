Platì, Marra (M.A.P.) Primo Consiglio Comunale e Giuramento del Sindaco Sergi

Con grande soddisfazione si è svolto ieri il primo storico Consiglio Comunale a Platì con l’intera Giunta Comunale e tutta la minoranza, anche perché non accadeva da tanti anni;

Il Sindaco Rosario Sergi ha prestato giuramento con grande emozione ricordando i momenti della scorsa amministrazione che poi si è interrotta con il commissariamento decretando la fine della democrazia per poi nominare la Giunta comunale formata da quattro assessori con le relative deleghe.

Sono molto grato a lui e a tutta la maggioranza che ieri in Consiglio Comunale hanno apprezzato il nostro operato in campagna elettorale dichiarandoci tutta l’apertura possibile a dialogare e portare avanti i punti dei nostri programmi elettorali anche perché a Platì è già iniziata una nuova stagione politica e dobbiamo dimostrare a tutti i cittadini che ci hanno votato, di saper mettere in atto le nostre professionalità per il bene della comunità.

Il Presidente e Consigliere Comunale di Platì

Pietro Marra