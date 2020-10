Nuovo sbarco: 100 migranti approdano a Roccella Jonica

Una barca a vela con circa 100 migranti è sbarcata nel porto di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria. L’imbarcazione è stata intercettata da un’Unità della Guardia di Finanza a 5 miglia dalla costa. Dopo lo sbarco e le prime cure, sono state immediatamente avviate le operazioni per identificare gli immigrati, che saranno sottoposti alle misure anti Covid19.Una barca a vela con circa 100 migranti è sbarcata nel porto di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria. L’imbarcazione è stata intercettata da un’Unità della Guardia di Finanza a 5 miglia dalla costa. Dopo lo sbarco e le prime cure, sono state immediatamente avviate le operazioni per identificare gli immigrati, che saranno sottoposti alle misure anti Covid19.