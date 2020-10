Nominati nuovi parroci in diverse comunità parrocchiali

Con l’avvio del nuovo anno pastorale, S.E. monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace, ha nominato i nuovi parroci in diverse comunità parrocchiali e i nuovi direttori in alcuni Uffici pastorali diocesani.

Ogni nomina, ogni nuovo incarico vanno visti e vissuti come dono e come missione, pertanto vanno accolti e vissuti con entusiasmo e come preziosa occasione di rinnovamento.

S.E. il vescovo ringrazia i Reverendi Sacerdoti per l’obbedienza con cui hanno accolto le nuove destinazioni e per il servizio che hanno offerto nelle precedenti parrocchie in cui hanno operato.

Ai fedeli viene rivolto l’invito ad accogliere con gioia i nuovi parroci, a pregare per loro e a sostenerli nelle varie attività parrocchiali.

Nomine

Sac. p. Renato COLUCCI, s.d.B. Nomina a Vicario Parrocchiale di San Biagio in Locri (RC). Con decorrenza dall’1 settembre 2020.

Sac. p. Giuseppe CILIONE, s.d.B. Nomina a Vicario Parrocchiale di San Biagio in Locri (RC). Con decorrenza dall’1 settembre 2020.

Sac. p. Santo ZANCHETTA, IMC. Nomina a Parroco in solidum Moderatore e Legale rappresentante della Parrocchia di Santa Maria di Loreto in Platì (RC) e delle Parrocchie di Santa Chiara Vergine e Santa Maria del Soccorso in Careri, fraz. Natile (RC). Con decorrenza dall’1 ottobre 2020.

Sac. p. Angelo MAFFEIS, smm. Nomina a Parroco della Parrocchia Tutti i Santi in Bianco (RC). Con decorrenza dal 15 settembre 2020.

Sac. p. Antonello ROSSI, IMC. Nomina a Parroco in solidum della Parrocchia di Santa Maria di Loreto in Platì (RC) e delle Parrocchie di Santa Chiara Vergine e Santa Maria del Soccorso in Careri, fraz. Natile (RC). Con decorrenza dall’1 ottobre 2020.

Sac. Antonio MAZZA’. Nomina a Parroco delle Parrocchie San Nicola di Bari e Santa Maria del Carmine, in Mammola (Rc). Con decorrenza dall’1 settembre 2020.

Sac. ARMENI Giovanni. Nomina a Vicario parrocchiale della Parrocchia Santa Maria di Portosalvo in Siderno Marina. Con decorrenza dal 18 settembre 2020.

Sac. p. Jean Dieudonne JAOMANANA. Nomina ad Amministratore parrocchiale di San Nicola ex aleph in Roccella Jonica. Con decorrenza dall’1 novembre 2020.

Sac. Lorenzo SANTORO. Nomina a Vicario Parrocchiale di san Nicola di Bari in Marina di Gioiosa Jonica. Con decorrenza dal 18 ottobre 2020.

Sac. Gianluca GERACE. Nomina a Parroco della Parrocchia Annunciazione e Parroco della Parrocchia Maria Madre della Chiesa in Stignano. Con decorrenza dal 15 ottobre 2020.

Sac. Mario DELPIANO. Nomina a Direttore Ufficio Diocesano Catechistico. Con decorrenza dall’1 settembre 2020.

Sac. Giovanni ARMENI. Nomina a Vice Direttore del Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile e Vocazionale. Con decorrenza immediata.

Nomina per il quinquennio 2020-2025 del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Diocesano Sostentamento Clero:

Sac. Donato Ameduri, Presidente

Sac. Giuseppe Strangio, Vicepresidente

Sac. Giuseppe Alfano

Diac. Renato Carè

Avv. Antonio Cavo

e del Collegio dei Revisori dei conti

Avv. Domenico Vestito

Sac. Enzo Chiodo

Dott. Giovanni Francesco Fiammingo

Sac. Gianluca GERACE. Nomina a Confessore straordinario presso il Santuario Diocesano Nostra Signora dello Scoglio in Santa Domenica di Placanica (RC). Con decorrenza 15.10.2020

Sac. Samir Adolfo VEGA MORAD. Nomina a Vicario Parrocchiale della Parrocchia San Nicola di Bari in Bovalino Marina (RC). Con decorrenza 13.10.2020.