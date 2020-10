Morte Santelli, Cuzzupi: “Oltre le parole il dolore immenso”

“Non è possibile trovare le parole per la perdita di Jole Santelli. Un’amica, oltre che una combattente, che lascia un segno indelebile nella vita della Calabria.” Queste le prime parole del Segretario Regionale UGL Calabria, Ornella Cuzzupi, visibilmente provata dalla notizia.

“L’esistenza di Jole è stata tutta improntata su un’intelligente caparbietà e sulla volontà di portare avanti idee e progetti, molti dei quali strettamente legati al grande amore per la sua Calabria e per la gente che lei sentiva vicina come pochi altri. Il suo impegno politico è sempre stato sempre caratterizzato dalla necessità, che lei avvertiva come esigenza primaria, di risolvere i problemi delle persone; per questo si è battuta e ha dimostrato sul campo le capacità di cui era dotata. Una scomparsa – continua Cuzzupi con voce rotta – che lascia un vuoto difficile da colmare. Alla famiglia il mio più stretto abbraccio unito a quello dell’intera Confederazione dell’Unione Generale del Lavoro della Calabria e della Confederazione Nazionale espresso, in prima persona, dal Segretario Generale Francesco Paolo Capone, ben sapendo come, oltre le parole c’è solo un grande, immenso dolore.”

Ornella Cuzzupi

Segretario UGL Calabria