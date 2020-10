Morte Jole Santelli, il cordoglio della città di Motta San Giovanni

“È una notizia che addolora tutti noi, ovviamente supera gli steccati ideologici e politici ed unisce tutta la comunità calabrese che oggi perde il suo Presidente in un momento particolarissimo. A nome mio personale e dell’intera Città di Motta San Giovanni esprimo profondo cordoglio e sentite condoglianze alla famiglia del presidente Jole Santelli. D’accordo con il presidente Beniamino Mallamaci, in occasione del Consiglio comunale convocato per domani, osserveremo un minuto di silenzio e raccoglimento”.

È quanto dichiara Giovanni Verduci, sindaco della Città di Motta San Giovanni, appresa la notizia della morte dell’on. Jole Santelli Presidente della Regione Calabria.