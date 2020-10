Metropolis eventi accende i motori della macchina organizzativa sposando in pieno le parole del primo cittadino di Reggio Calabria

L’associazione culturale METROPOLIS EVENTI è un’associazione composta da giovani Reggini, imprenditori e non , che amano la propria terra e sono pronti a mettersi in gioco insieme alla nuova amministrazione comunale di Reggio Calabria per la rinascita della Città.

Metropolis infatti, nasce principalmente per lo sviluppo e per l’incentivazione del Turismo, promuovendo le tradizioni Calabresi anche attraverso l’arte, la musica e la cultura.

Da tempo opera nell’organizzazione di eventi ed intende dare vita ad una serie di manifestazioni quali fiere , concerti, festival, raduni ed eventi socio culturali per la promozione dell’artigianato e dei prodotti locali.

L’intenzione è quella di creare un indotto per i commercianti, per le strutture ricettive e per tutti coloro che lavoreranno alle nostre iniziative, collaborando e pianificando il tutto insieme alle istituzioni locali che ci rappresentano ma anche e soprattutto per dare visibilità al potenziale che offre il territorio reggino che gode di panorami mozzafiato e che non ha nulla da invidiare ad altre mete turistiche Italiane.

Ci hanno toccato molto le parole del Sindaco Falcomatà, il quale ha affermato che per far si che Reggio rinasca più bella e forte di prima, c’è un forte bisogno di collaborazione tra le amministrazioni e le forze sane di questa città. Noi ci sentiamo chiamati in causa perché vogliamo fortemente che la nostra Reggio abbia il giusto riscatto che merita di avere e soprattutto non la vogliamo abbandonare.

Pertanto siamo pronti ad accettare questa “sfida”, investendo il nostro tempo, lavoro e denaro in questo progetto. Sicuri che la cittadinanza e l’amministrazione saranno dalla nostra parte, vogliamo pian piano creare il nostro futuro e quello dei nostri figli.

La paura di un nuovo lockdown non ci farà smettere di sognare una Reggio Turistica.

Il Virus non potrà esistere per sempre e noi di Metropolis non molliamo gli obbiettivi che ci siamo prefissati.