Lista Klaus Davi entra i possesso dei verbali della proclamazione a sindaco di Reggio Calabria

Questa mattina i rappresentanti della Lista Klaus Davi sono entrati in possesso di una copia dei verbali della proclamazione a sindaco di Reggio Calabria, che sono stati redatti dalle competenti autorità in occasione della elezione di Giuseppe Falcomata’. Klaus Davi ringrazia pertanto le istituzioni reggine per la collaborazione dimostrata . A giorni, dopo una analisi dei legali incaricati , Klaus Davi deciderà se fare ricorso. Più volte però il massmediologo ha dichiarato “lo faremo solo se ravviseremo errori macroscopici dal nostro punto di vista, ovviamente. Sul piano politico abbiamo già vinto perché sappiamo di poter contare sull’affetto e la stima delle cittadine e dei cittadini Reggini che in migliaia ci hanno votati . Il nostro movimento andrà avanti e presto, Covid permettendo, daremo vita a nuove iniziative pubbliche.