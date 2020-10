Klaus Davi: “Pentateuco deve tornare a Reggio, penso a evento con ambasciata israeliana”

“Il Pentateuco stampato a Reggio (primo al mondo) da Avraham Ben Garton nel quindicesimo secolo deve tornare a Reggio. Questo è stato un preciso impegno della ‘Lista Klaus Klaus Davi per Reggio’ , unica ad averlo inserito nel programma. Né Falcomatà né gli altri candidati lo hanno fatto, forse per non irritare numerosi esponenti sia a destra che a sinistra candidati nelle liste, dichiaratamente anti-israeliani, alcuni dei quali potrebbero addirittura allearsi con la maggioranza.” Lo ha dichiarato Klaus Davi ex candidato sindaco di Reggio Calabria in una nota. “La mia idea è di creare un grande evento in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche e l’Ambasciata Israeliana in Italia. Un evento che proietti la città nella dimensione internazionale che merita. “ “Con l’occasione faccio i migliori auguri al sindaco Falcomatà. Ha vinto nettamente e la sua campagna elettorale è stata svolta in modo egregio, va riconosciuto. Quindi complimenti e in bocca al lupo al sindaco scelto dai cittadini con una netta maggioranza .”