In fiamme l’auto di Enzo Infantino. “Non mi avete fatto niente”

Secondo i primi accertamenti è di natura dolosa l’incendio che questa notte a Palmi ha devastato l’automobile e parte del garage nella casa di Enzo Infantino.

Mi sono battuto per tutta la vita per il riscatto delle classi subalterne, per i diritti dei popoli oppressi e degli esseri umani che fuggono da contesti di guerra e miseria. Ho difeso la mia terra dal cancro mafioso, dal malaffare e dalle ingiustizie, ed operato per ricordare vittime delle cosche come Rossella Casini. Ai criminali che sono abituati ad agire nel buio della notte rispondo con spirito sereno: non mi avete fatto niente”. E’ questo il post pubblicato su facebook da Enzo Infantino