Falcomatà straccia Minicuci e resta sindaco di Reggio Calabria

Giuseppe Falcomatà è stato confermato Sindaco di Reggio Calabria. Le urne hanno sancito una schiacciante superiorità del Sindaco di csx che ha totalizzato circa il 17% in più dell’avversario e hanno indicato la richiesta di continuità della popolazione reggina. Il dato, ovviamente, si presta anche a pesanti valutazioni politiche che il cdx è chiamato a formulare per comprendere cause e responsabilità di questo fallimento