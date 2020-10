Crisi Gom Reggio Calabria: Giannetta incontra il Generale Cotticelli

“Dopo la denuncia sul rischio collasso del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, il Commissario Cotticelli ha manifestato condivisione in ordine al potenziamento della dotazione organica quale priorità imprescindibile per evitare il collassamento dei reparti”. Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Domenico Giannetta.

“Si è raggiunta una intesa – continua Giannetta – sul reclutamento del personale sanitario necessario con contratti di lavoro a tempo determinato attraverso l’utilizzo del rimanente 50% delle risorse finanziarie messe a disposizione delle aziende come da nota del responsabile regionale emergenza covidAntonio Belcastro. Stando quindi alle indicazioni – evidenzia Domenico Giannetta – le aziende ospedaliere e le Asp dovrebbero avviare i bandi e le procedure di assunzione di medici, infermieri e personale sanitario e parasanitario”.

Non arretreremo di un passo sulla salute dei calabresi – continua ancora il consigliere regionale di Forza Italia – Siamo preoccupati dalle impennate del contagio. Per affrontare la seconda ondata epidemica che sta imperversando nel reggino e in tutta la Calabria – conclude Giannetta – occorrono soluzioni straordinarie ed urgenti”.