Coronavirus Reggio Calabria, tre allievi Scuola Carabinieri positivi asintomatici

Di seguito la nota diffusa dai Carabinieri-Tre frequentatori del corso addestrativo in atto presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria sono risultati positivi al tampone naso faringeo.

Lo screening sanitario è stato esteso, in via precauzionale, anche ad altro personale della Scuola.

I militari interessati, posti in quarantena nell’istituto di formazione, sono asintomatici.

Le attività addestrative proseguono regolarmente grazie alle misure di contenimento adottate, così come non vi è alcuna esposizione per la popolazione residente.