Il bollettino della Regione Calabria registra nella giornata di oggi 42 contagi in tutta la regione, 37 solo nel Reggino. Tolti 3 migranti, come riporta il bollettino regionale, i rimanenti 34 sono da ricollocare in tutta l’area metropolitana.

22 casi sono ricollegabili in parte al focolaio di Sinopoli, 3 nella Locride e altri singoli casi isolati in provincia, 12 sono riconducibili a una classe del Convitto Campanella di Reggio Calabria.