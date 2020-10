Coronavirus – Quattro nuovi casi a Villa San Giovanni

Quattro nuovi casi. Sono tutti in isolamento domiciliare da giorni. È già attiva la procedura per il rintraccio del contatti per isolare eventuali clusters di contagio. E’ quanto si legge in un post facebook del Comune di Villa San Giovanni. Ribadiamo l’invito al rispetto delle misure precauzionali di prevenzione, igiene e profilassi: uso della mascherina, distanziamento sociale, lavarsi spesso e bene le mani, non toccarsi con le mani orecchie, naso e bocca. Abbiamo contattato tutti i medici di medicina generale ed i pediatri operanti a Villa San Giovanni per attuare un protocollo per la gestione dei casi positivi e le misure di prevenzione.