Coronavirus – Positivo dipendente Comune Campo Calabro

L’Amministrazione comunica che come peraltro già anticipato con ordinanza n.79 del 18 u.s. un dipendente dell’ente residente in altro comune è risultato positivo al tampone SARS COV-2 .

Al momento lo stesso non accusa alcun sintomo e non si registrano fra gli altri dipendenti sintomi riconducibili alla malattia.Sono quindi state assunte, di concerto con il Dipartimento di Prevenzione contattato per le vie brevi sin dalle ore 20 di ieri 18 ottobre, tutte le misure precauzionali del caso seguendo le procedure indicate a tutela dei lavoratori e della popolazioneche ha visto sinora nel Comune e nei suoi dipendenti un sicuro presidio per la sua salute.

Si è provveduto a tracciare i dipendenti e amministratori che hanno avuto contatti diretti con lo stesso dipendente e sono in predisposizionein via precauzionale le relative ordinanze di quarantena che decorreranno dal 15 e fino al 25 ottobre, periodo durante il quale verrà effettuato il tampone domiciliare.

Si è già provveduto alla sanificazione degli uffici del Palazzo Municipale e del Centro Polifunzionale, chiusi a tal fine fino al 21 ottobre con ordinanza sindacale. I servizi esterni per i dipendenti che non hanno avuto contatti a rischio continuano a funzionare regolarmente e sono assicurati il trasporto scolastico, gli interventi urgenti di manutenzione della rete idrica e fognaria, le attività di cura del verde pubblico,la custodia cimiteriale.E’ previsto il ripristino, alla fine delle operazioni di sanificazione e delle verifiche sanitarie salvo nuove evenienze, delle funzioni di alcuni uffici comunali in presenza e solo per urgenze non differibili.

Il Sindaco fa appello al senso di responsabilità dell’intera comunità affinchè non si diffondano notizie distorte ne allarmi al momento immotivati.

Assicura che come sempre in questa lunga e difficile contingenza la popolazione sarà informata di tutto ciò che è necessario ai fini della sicurezza e della salute pubblica e invita a seguire ed acquisire informazioni sull’evolversi della situazione sul sito istituzionale e attraverso le pagine social ufficiali del Comune di Campo Calabro. Anche questa difficoltà potrà essere superata assieme, da quella comunità solidale e generosa che abbiamo già dimostrato di essere.

Dr. Rocco Alessandro Repaci