Coronavirus, positivo collaboratore scolastico: chiuso un istituto a Rosarno

Un collaboratore scolastico della scuola dell’infanzia Contrada Bosco di Rosarno è risultato positivo al coronavirus. Contagiati anche i componenti della sua famiglia. Per tale motivo l’amministrazione comunale ha proceduto a chiudere la scuola «in attesa di definire con l’Asp ulteriori provvedimenti».

È quanto scrive il sindaco Giuseppe Idà in un post facebook: «Purtoppo la situazione continua a peggiorare, e nonostante ciò, moltissimi nostri concittadini, continuano a non tenere un comportamento adeguato e rispettoso delle regole anticontagio.

Nel recente passato siamo usciti indenni dall’emergenza solemente perchè tutta la cittadinanza ha collaborato in maniera esemplare, ed è quello che dobbiamo continuare a fare.

La situazione non può essere controllata e non può gravare solamente sulle spalle dell’amministrazione comunale, del comando vigili e delle forze dell’ordine: senza la vostra collaborazione sarà tutto vano».

Infine invita i cittadini a «rimanere il più possibile in casa, evitiamo riunioni di famiglia ed assembramenti, rispettiamo le distanze e indossiamo sempre la mascherina anche all’aperto».