Coronavirus – Positivi due pazienti della clinica “Nova Salus” di Villa San Giovanni

Il Comune di Villa San Giovanni attraverso un post facebook comunica Altri due casi accertati di coronavirus. Si tratta di due pazienti che erano ricoverati nella clinica Nova Salus, non residenti a Villa. Le condizioni cliniche e generali sono stabili. Sono stati trasferiti nel reparto covid di Reggio per monitorarne al meglio le condizioni di salute.

Viste le richieste di informazioni avanzate da molti cittadini, precisiamo che, con questi ulteriori casi, il conteggio sale a 12 in questa seconda fase. Nella prima fase erano stati 5. L’aumento dei casi accertati dipende dall’aumento del numero dei tamponi. La situazione non è allarmante perché i casi non sono tutti collegati fra loro, il che avrebbe determinato l’esistenza di un vero e proprio focolaio. Di tutti i positivi al momento non si segnalano situazioni cliniche critiche.